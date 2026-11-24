Благомир Коцев обжалва решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) - Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет, а Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) изрази сериозна загриженост по случая и настоя за ефективна и своевременна съдебна защита. Решението на комисията предизвика и политически реакции.

Развитието на казуса е съпътствано от разнопосочни политически реакции и твърдения за отправени заплахи, за каквито съобщиха както Благомир Коцев, така и членове на Общинската избирателна комисия.

Коцев обжалва отстраняването си

Благомир Коцев е депозирал жалба срещу Решение № 386 на ОИК - Варна от 23 ноември 2026 г., с което предсрочно са прекратени пълномощията му, съобщиха от пресцентъра на общината.

Решението снощи беше взето с 20 гласа "за" и шест "против", като един от подкрепилите го е от квотата на "Продължаваме промяната", стана ясно по-рано днес.

Жалбата е подадена в законовия срок до Административния съд - Варна чрез ОИК. В нея Коцев оспорва законността на решението и настоява съдът да го отмени, както и да спре предварителното му изпълнение до окончателното произнасяне по случая.

Сред изложените аргументи за допуснати процедурни нарушения са забавеното с повече от година произнасяне на ОИК, липсата на уведомяване за заседанието на 23 ноември и невъзможността кметът да се запознае с доказателствата и да представи позицията си пред комисията.

По-рано днес председателят на ОИК Велин Жеков отхвърли твърденията, че комисията умишлено не е информирала кмета за заседанието. По думите му дневният ред е бил публикуван на сайта на комисията няколко дни предварително и в него ясно е било посочено какви въпроси ще бъдат разглеждани.

Оспорва се и изводът, че Благомир Коцев е отсъствал неоснователно от работното си място. Според аргументите в жалбата отсъствието му е свързано с определеното от него като незаконно задържане и ползването на отпуск, а не с отказ да изпълнява задълженията си като кмет.

В искането за спиране на предварителното изпълнение са посочени и рисковете за работата на Община Варна. Според жалбата създадената правна несигурност може да затрудни разплащанията, изпълнението на договори, обществените поръчки, управлението на общинската собственост и реализацията на проекти с национално и европейско финансиране.

От общинския пресцентър уточняват, че това може да доведе до забавяне на административни процеси, финансови последици и оспорване на решения и действия на общината.

Община Варна продължава работата си и изпълнението на задълженията към гражданите, като осигуряването на нормалното функциониране на администрацията, финансовите процеси и текущите дейности остава основен приоритет.

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Припомняме, че в първото си изявление след решението на ОИК Благомир Коцев обвини местни бизнес интереси за отстраняването си, като посочи, че то е последвало оттеглянето на предложенията за изграждане на автомобилен тунел под Морската градина и продажбата на три общински имота.

НСОРБ настоява за защита на свободно изразената воля на избирателите

Междувременно в позиция, изпратена до медиите, Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България изрази сериозна загриженост във връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на варненския кмет.

От сдружението подчертават, че прекият избор на кмет е основополагащ принцип на местната демокрация, а предсрочното прекратяване на мандат, предоставен с вота на гражданите, е изключително сериозна мярка, която трябва да се прилага при безспорно установени законови основания и при стриктно спазване на принципа на пропорционалност.

От НСОРБ припомнят, че Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана от България, изисква да бъдат гарантирани условията за свободно упражняване на мандата на местните изборни представители.

Сдружението заявява, че зачита правомощията на компетентните държавни органи и независимостта на съдебната власт, но подчертава необходимостта от особено внимателна преценка при прекратяването на кметски мандат, когато невъзможността за изпълнение на служебните задължения е свързана с наложена мярка за процесуална принуда, а не с доброволен отказ от изпълнението им.

От НСОРБ настояват за ефективна и своевременна съдебна защита, която да отчете всички факти по конкретния случай, конституционната ценност на местното самоуправление и необходимостта от защита на свободно изразената воля на избирателите.

Защитата на местното самоуправление и свободното упражняване на правомощията на пряко избраните органи на местната власт е принципна позиция на сдружението, която не зависи от политически и икономически интереси, се посочва още в документа.

Политическите реакции

Премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определиха подобен подход за прекратяване на кметски мандат като неприемлив, а Демерджиев съобщи, че МВР работи по информация за опити за оказване на влияние върху Коцев.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че според него зад решението на ОИК стоят икономически интереси и стремеж към назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет, който да ги обслужва.

Ивайло Мирчев от "Да, България" обвини ГЕРБ и ДПС, че стоят зад отстраняването на варненския кмет - твърдения, които двете партии отхвърлиха.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в ОИК - Варна, подкрепили отстраняването на Благомир Коцев въпреки препоръката на партийното ръководство да гласуват против, като се разграничи от действията им и подчерта, че ГЕРБ не търси служебна победа в морския град.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС определи решението на комисията като сериозна политическа грешка и заяви, че общинските съветници на партията няма да предлагат или подкрепят кандидат за временен кмет.

От ДПС се разграничиха от действията на Общинската избирателна комисия и изразиха съмнения относно мотивите за взетото решение.

На противоположна позиция застана Цончо Ганев от "Възраждане", според когото отстраняването на Благомир Коцев е закъсняло.

Председателят на БСП Крум Зарков изрази съмнения относно мотивите за отстраняването на Благомир Коцев, като посочи, че предстоящите ключови решения на Общинския съвет във Варна вероятно ще покажат чии интереси стоят зад прекратяването на кметския мандат.

От "Продължаваме промяната" организират протести в подкрепа на Коцев на 25 ноември от 18:00 часа във Варна и София.

Дир.бг