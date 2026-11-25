Административният съд във Варна остави без движение жалбата на Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което предсрочно бяха прекратени пълномощията му като кмет на морската столица.

При извършената проверка съдът е установил, че жалбата не отговаря на процесуалните изисквания, тъй като адвокатът на Коцев не е представил пълномощно, удостоверяващо правото му да представлява жалбоподателя.

Съдът е дал срок за отстраняване на констатираната нередовност. Ако указанията не бъдат изпълнени, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство ще бъде прекратено.

Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

Установената нередовност е по чл. 151, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който предвижда към жалбата да бъде приложено пълномощно, когато тя се подава от пълномощник.

Делото е образувано под номер 3603/2026 г. срещу Решение № 386 от 23 ноември 2026 г. на ОИК - Варна. С жалбата си Коцев настоява решението да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, както и да бъде спряно предварителното му изпълнение до окончателното приключване на съдебния спор.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев с 20 гласа от общо 27 членове. Шестима подкрепиха алтернативен проект за решение, според който няма основания за отстраняването му, а един член на комисията отсъстваше.

Казусът е свързан с отсъствието на Коцев от работното му място през периода, в който той беше задържан през 2025 г., и обстоятелствата около ползвания от него отпуск.

Според защитата на Коцев при процедурата пред ОИК са допуснати редица нарушения, сред които произнасяне със закъснение от повече от година, липса на уведомление за предстоящото заседание и невъзможност кметът да се запознае с доказателствата и да изложи позицията си.

В жалбата се посочват и рискове за нормалното функциониране на общинската администрация, разплащанията, изпълнението на договори, обществените поръчки и реализацията на проекти с национално и европейско финансиране.

Междувременно решението на ОИК предизвика остри политически реакции. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в комисията и промени в Изборния кодекс, а от ДПС се разграничиха от действията на Комисията. От "Продължаваме промяната" и "Да, България" осъдиха отстраняването на Коцев. Ивайло Мирчев обвини ГЕРБ и ДПС, че стоят зад отстраняването на варненския кмет - твърдения, които двете партии отхвърлиха.

Премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определиха подобен подход за прекратяване на кметски мандат като неприемлив, а Демерджиев съобщи, че МВР работи по информация за опити за оказване на влияние върху Коцев.

За днес са организирани протести в София и Варна в подкрепа на Благомир Коцев.

Дир.бг