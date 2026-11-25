66-годишният столичен бизнесмен Асен Василев, който причини смъртта на 62-годишната директорка на карнобатско училище Маргарита Паскалева при катастрофа на магистрала "Тракия", скри лицето си от журналистите в Окръжния съд в Бургас с маска и качулка, а от магистратите поиска свобода.

Съдиите решиха обаче, че Василев трябва да остане за постоянно в ареста.

Инцидентът стана на 9 ноември на 341-ия километър на магистрала "Тракия" в посока Бургас край Камено. 62-годишната Маргарита Паскалева е била зад волана на лекия си автомобил "Хонда", който е застигнат и връхлетял от джипа, управляван от 66-годишния бизнесмен от София Асен Василев. Жената издъхна на място.

Оказа се, че виновният водач е карал с 251 километра в час при ограничение на скоростта от 140 километра в час. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Наблюдаващият прокурор Мануил Манев обясни, че данните са извлечени от електронния модул на автомобила. Той записва скоростта и кои системи на колата са се задействали през петте секунди преди отварянето на въздушните възглавници.

"Изключително рядко са и не знам в нашия регион да има катастрофа с толкова висока скорост. Това, което ви казах, че последния участък на автомагистралата, където се е движил, това е негово постоянно движение с над 200 километра в час. Това говори за едно неглижиране на последиците", добави обвинителят.

66-годишният шофьор има множество нарушения на пътя - само през последните две години те са 11.

Още в началото на съдебното заседание защитата насочи вниманието към здравословното състояние на виновния шофьор. Адвокатът на Василев представи медицински документи от кардиологична клиника. Според изложеното от защитата изследванията показват повишена кръвна захар и влошени здравословни показатели. С тях адвокатът аргументира искането си обвиняемият да не бъде оставян в ареста.

В съда бяха представени и писмени характеристики от съседи на бизнесмена. Те го описват като спокоен човек, добър съсед, който не създавал проблеми на хората около себе си.

Ако Асен Василев бъде признат за виновен, предвиденото в закона наказание е от 10 до 20 години "лишаване от свобода".

66-годишният мъж е с висше образование, работи като консултант и е неосъждан.

"Скоростта не е изчислена с автотехническа експертиза", каза неговият защитник, адвокат Крум Йорданов. По думите му предстои да се види дали експертизата ще потвърди посочената скорост.

Сестрата на Маргарита Паскалева каза, че семейството очаква справедлива присъда.

"Не искам да говоря", добави тя.

Дир.бг