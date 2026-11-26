Пет занемарени и неподдържани детски площадки в Шумен ще бъдат наново изградени. Общината пусна обществена поръчка на стойност 145 хил. евро без ДДС, а средствата са от местния бюджет.

Площадките се намират на следните адреси:

Кв. „Боян Българанов“, междублоково пространство на ул. „Средна гора“, южно от СУ „Трайко Симеонов“ - 30 442 € без ДДС

Бул. „Ришки проход“ №20, в зелената площ източно от блока - 25 642 € без ДДС

Кв. „Добруджа“, пространство между ул. „Силистра“ и ул. „Съединение“ №45 - 42 202 € без ДДС

Междублоково пространство на ул. „Генерал Скобелев“ №68-70, южно от НЧ „Пробуда“ - 31 490 € без ДДС

Междублоково пространство на ул. „Трапезица“ - 15 186 € без ДДС

Всички площадки ще бъдат направени с бетонни фундаменти, ще се положи ударопоглъщаща настилка. Ще имат пясъчници, беседки, люлки, пързалки, пейки, кошчета и ограда. Заложено е изграждане на ново осветление.

Общината смята да обнови и детската площадка между блоковете на ул. „Цар Освободител“ №12 и 14. Тя ще бъде възложена директно и за нея са заделени 22 171 евро без ДДС.

ШУМ.БГ