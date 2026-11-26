Пет занемарени и неподдържани детски площадки в Шумен ще бъдат наново изградени. Общината пусна обществена поръчка на стойност 145 хил. евро без ДДС, а средствата са от местния бюджет.
Площадките се намират на следните адреси:
- Кв. „Боян Българанов“, междублоково пространство на ул. „Средна гора“, южно от СУ „Трайко Симеонов“ - 30 442 € без ДДС
- Бул. „Ришки проход“ №20, в зелената площ източно от блока - 25 642 € без ДДС
- Кв. „Добруджа“, пространство между ул. „Силистра“ и ул. „Съединение“ №45 - 42 202 € без ДДС
- Междублоково пространство на ул. „Генерал Скобелев“ №68-70, южно от НЧ „Пробуда“ - 31 490 € без ДДС
- Междублоково пространство на ул. „Трапезица“ - 15 186 € без ДДС
Всички площадки ще бъдат направени с бетонни фундаменти, ще се положи ударопоглъщаща настилка. Ще имат пясъчници, беседки, люлки, пързалки, пейки, кошчета и ограда. Заложено е изграждане на ново осветление.
Общината смята да обнови и детската площадка между блоковете на ул. „Цар Освободител“ №12 и 14. Тя ще бъде възложена директно и за нея са заделени 22 171 евро без ДДС.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Пет занемарени и неподдържани детски площадки в Шумен ще бъдат наново изградени. и отново занемарени и неподдържани както всичко държавно !
Косъма
Много хубава Ц-класата от първата снимка точно такава си търся.
Зороо
Хубаво е, че се говори за детските площадки, ама няма ли най-после някой да каже какво се случва в Езиковата? Вярно ли е, че 70-годишният Заро се е върнал на работа на мястото на учителката на загиналото дете, която уж е в болнични? Толкова ли нямаше млади, квалифицирани учители, че се наложи да прибягват до услугите на 70-годишен пенсионер? Нали уж говорим за подмладяване на педагогическите кадри
Зороо
За същия онзи Заро ли става дума, който беше кандидат за депутат от ДПС? Нима вече и втора гимназия попада под негово влияние?
По какви критерии се назначават учителите – професионални или политически?
За детските площадки – фанфари и публичност, а за неудобните въпроси в образованието – оглушителна тишина!
велизар антонов жк тракия
по добре да ги направят паркинзи
Анонимен
те деца не останаха. най добре да направят бесетки да пием по бира
Анонимен
А Дивдядовската площадка???
Анонимен
Христов,ако издадете заповед ,за събарянето на 9 те,незаконно построени гаражи,между блоковото пространство,на улица, Марица 18 и 20,които бяха построени ,с разрешението на агент Хари,живущите на адреса,ще,ви бъдат благодарни,с това разрешение,беше ликвидирана ,една детска площадка.след построяването им,агента уволни главния архитект,но парите,бяха взети от агента и архитекта .
Анонимен
Христов,ако издадете заповед ,за събарянето на 9 те,незаконно построени гаражи,между блоковото пространство,на улица, Марица 18 и 20,които бяха построени ,с разрешението на агент Хари,живущите на адреса,ще,ви бъдат благодарни,с това разрешение,беше ликвидирана ,една детска площадка.след построяването им,агента уволни главния архитект,но парите,бяха взети от агента и архитекта .