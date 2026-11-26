По постановление на 235-ия гарнизонен военен съд в Москва е арестуван заместник-главнокомандващия на Въздушно-космическите сили на Русия (ВКС) по въоръжението генерал-полковник Юрий Грехов, пише в. "Комерсант", като се позовава на информация в базата данни на съда.

Решението за ареста е взето на 25 ноември. Според информация на РБК, Грехов е обвинен в получаване на подкуп в особено голям размер.

Юрий Грехов е на 64 години и е на военна служба от 1979 г. От 2007 до 2009 г. Грехов е изпълнявал задълженията на началник на щаба — заместник-командир на дивизия за противовъздушна отбрана към Командването със специално предназначение. През 2013 г. е назначен за първи заместник-командващ на войските за противовъздушна и противоракетна отбрана, а две години по-късно преминава на аналогична длъжност във войските на въздушно-космическите сили. Грехов става заместник-главнокомандващ на ВКС по въоръжението през 2021 г.

През май 2024 г. президентът на Русия Владимир Путин уволни Сергей Шойгу от поста министър на отбраната. След това много високопоставени генерали, включително заместниците на Шойгу, станаха обект на наказателно преследване. Така през ноември 2026 г. съд в Москва осъди на 10 години затвор в колония със строг режим бившия първи заместник-министър на отбраната на РФ Руслан Цаликов. Той бе признат за виновен в злоупотреба с държавни средства, легализиране на пари и получаване на подкупи.

По този начин вече всички заместници на Шойгу са в затвора. Тимур Иванов, бе задържан през април 2024 г. (още преди оставката на Шойгу). През юли 2025 г. бе осъден на 13 години затвор по обвинение в злоупотреба при закупуването на фериботи за Керченския мост и легализиране на престъпни доходи. Иванов е поискал да бъде изпратен на фронта, но не са го пуснали. Съдът е заявил, че това е "привилегия, а не индулгенция".

Дмитрий Булгаков беше задържан през юли 2024 г. Според версията на разследването той е ангажирал фирма, която контролира, за монтаж и настройка на осветителни системи във Военно-медицинската академия "Киров" в Санкт Петербург, а тази фирма е извършила работата на завишена цена. Армейски генерал Булгаков е под стража в очакване на процес.

Павел Попов е задържан през август 2024 г., обвинен в обогатяване чрез работа за парка "Патриот" (Попов е отговарял за неговото обслужване и развитие).Той бе осъден на 19 години затвор, но след това присъдата бе намалена на 10 години.

Дир.бг