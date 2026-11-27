Европейският съюз би допуснал "стратегическа грешка", ако намали бюджета си, заяви френският президент Еманюел Макрон. Той подчерта, че няма да подкрепи небалансирано споразумение за многогодишната финансова рамка на блока, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Постигането на споразумение не е самоцел и няма да подпиша небалансирано споразумение", каза Макрон пред журналисти по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

По думите му защитата на френските земеделци е сред основните приоритети на Франция. Затова за страната не бива да има "дори едно евро" намаление на средствата за селско стопанство по Общата селскостопанска политика.

Макрон заяви още, че относно подкрепата за Украйна "няма място за съмнения или объркване". Тази помощ бе поставена под въпрос от няколко кандидати, които се борят да го наследят на поста президент на Франция.

"Европа стои обединена зад Украйна", посочи той и допълни: "Като президент на Франция мога да ви кажа, че залогът в Украйна е сигурността на френския народ. Ако изоставим Украйна, ще застрашим сигурността си в краткосрочен или средносрочен план."

С 10 на сто орязан бюджет на ЕС за периода 2028-2034-та спрямо предложения от ЕК или с 204 млрд. евро по-малко представи председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Средствата за кохезия са намалени с 5,08 на сто. Най-голямо увеличение в него се предвижда за отбрана - над 200%. Общият бюджет, предложен от председателя на Европейския съвет по текущи цени е 1,78 трлн. евро, спрямо предложението на Комисията от 1,984 трлн.

По-рано този месец Европейската комисия пък предложи Киев да получи нов заем от ЕС за 45 милиарда евро, като европейските държави ще могат да участват по избор във финансирането на украинската отбрана или за покриване на други невоенни разходи.

Дир.бг