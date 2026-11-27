Безплатни и анонимни изследвания за ХИВ с бързи тестове ще провеждат от Регионалната здравна инспекция в Шумен от 30 ноември до 4 декември.

Безплатните изследвания за ХИВ, хепатит B, C и сифилис са част от Националната АНТИСПИН кампания, която протича ежегодно в четири етапа.

За провеждането на скрининговите тестове не се изисква предварителна подготовка и протичат при осигурена конфиденциалност относно личните данни, резултатите от теста и споделената информация.

Изследванията се провеждат в сградата на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет. 2, ст. № 11 в часовете от 9,00 ч. до 15,00 ч.

Изследваните лица от предишните три кампании (през месеците февруари, май и август 2026 г.) са общо 72 лица на възраст от 18 г. до 80 г.

Мотото на настоящия етап на кампанията е „Краят на СПИН започва от теб. Изследвай се!“.

ШУМ.БГ