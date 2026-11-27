Мачът от Лига Европа между Бешикташ и Апоел Беер Шева беше прекъснат за 30 минути в четвъртък, след като на трибуните избухнаха сблъсъци, като видеозаписи показват, че полицията е нахлула в сектор с фенове на турския отбор, предаде Ройтерс.

Мачът беше преместен в грузинския град Батуми, след като беше решено, че не може да се играе в Турция по съображения за безопасност и сигурност. Реферът Мортен Крог прекъсна мача в 26-ата минута и го поднови след 30-минутно закъснение, съобщи УЕФА. Грузинската полиция нахлу на трибуните, а кадри показват как един фен е изнесен на носилка. Турското медийно издание NTV съобщи, че полицията е използвала спрей с пипер по време на интервенцията си.

В репортажа се добавя, че турските фенове са скандирали "Долу Израел", а играчите на Бешикташ и спортният директор Ондер Озен се обърнаха към феновете преди подновяването на играта, за да успокоят обстановката.

Съдийският екип и играчите на Бешикташ напуснаха терена преди подновяването на мача, като в крайна сметка турският отбор спечели с 2:1. УЕФА ще разгледа събитията в петък. Кадри от стадиона показаха, че феновете на Бешикташ развяваха палестински знамена на трибуните.

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи заяви в социалните мрежи, че е разговарял с грузинския си колега Сулхан Тамазашвили след инцидентите.

Според Чифтчи Тамазашвили е заявил, че палестинските знамена са били конфискувани от служители на УЕФА, а не от грузинските държавни власти. Чифтчи добави, че Тамазашвили е изпратил заместник-министъра си на стадиона след безредиците.

Нито грузинското Министерство на вътрешните работи, нито израелското Министерство на външните работи отговориха незабавно на исканията за коментар.

Бешикташ осъди в изявление употребата на "непропорционална сила" от страна на охраната и заяви, че на някои фенове е бил отказан достъп до стадиона.

Клубът е повдигнал въпроса пред делегата на УЕФА за мача и пред турското генерално консулство в Батуми, като добави, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган следи ситуацията.

Турският министър на младежта и спорта Осман Аскин Бак също "остро осъди непропорционалната намеса" на силите за сигурност в социалните медии. "Ние се противопоставяме на всички форми на дискриминация и несправедливост, които са несъвместими с универсалните ценности на спорта", заяви Бак.

Турската футболна федерация се присъедини към това послание в изявление в социалните медии. "Ще следим този въпрос докрай, за да се уверим, че събитията ще бъдат изцяло разследвани, че отговорните лица ще бъдат установени и че необходимите санкции ще бъдат наложени незабавно", заяви федерацията.

Други турски клубове, сред които Галатасарай, Фенербахче и Трабзонспор, също публикуваха изявления в социалните мрежи, в които изразиха солидарност с Бешикташ и осъдиха силите за сигурност.

Дир.бг