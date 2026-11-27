Испания се класира безпроблемно за полуфиналите на неофициалното отборно световно първенство за мъже - Купа "Дейвис".

Макар и без отсъстващия Карлос Алкарас, който получи почивка заради проблем с травма, отборът на капитана Давид Ферер постигна две победи на сингъл срещу Австрия.

В първия двубой Даниел Мерида Агилар спечели срещу Джоел Шварцлер с 6:4, 6:4.

Във втория участникът в ATP финалите Рафаел Ходар се нуждаеше от трети решителен сет, за да спечели срещуЮрий Родионов - 2:6, 6:0, 6:1.

Така Испания се класира на полуфинал срещу Великобритания. В другия полуфинал днес се изправят отборите на домакина и актуален шампион Италия и Чехия.

Дир.бг