Десетки шуменци и гости на града не се уплашиха от студеното време и първия сняг в Шумен и се качиха тази вечер на Паметника, за да наблюдават 3D мапинг шоуто по повод 45-годишнината от откриването на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.
В продължение на пет минути върху стените на монумента оживяха исторически личности и знакови събития от създаването на българската държава до наши дни. Светлинният спектакъл, съчетан с музикален съпровод, бе прожектиран многократно в рамките на един час.
Шоуто бе кулминацията на празничната програма, организирана от Община Шумен и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ по повод годишнината.
Припомняме, че на 23 ноември в Посетителския център на комплекса бяха подредени две изложби – с архивни фотографии от различните етапи на строителството на паметника и с творби на студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Експозициите ще останат достъпни за посетители в продължение на няколко седмици. В празничната програма днес бе включена и тематична фотобудка пред сградата на театъра.
Честванията продължават утре, 29 ноември, с премиерата на нов документален филм, посветен на съвременната история на мемориалния комплекс. Той ще може да бъде гледан безплатно от 8:30 до 17:00 часа в експозиционната зала на Паметника, а впоследствие ще бъде публикуван и в социалните мрежи на общинското предприятие.
Коментари
Анонимен
мн.ялко че се провейда само веднуж такива хубави неща трябва да се правят по често
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Анонимен
Това не е 3D мапинг. Това е излагация! Клип направен от Chat GPT и проектиран на една стена. Почти всеки може да го направи с домашния си проектор! Страшна пародия, по-добре да не го бяха правили! Но като гледам и гражданите са доста смотани щом това недоразумение им допада!!!
Shumenka
Това, което беше за 25 г паметник за неговата 40 г беше качество в сравнение с това, което ни се представи тази вечер.Голяма мешавица от история в 5 минути.