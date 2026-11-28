Десетки шуменци и гости на града не се уплашиха от студеното време и първия сняг в Шумен и се качиха тази вечер на Паметника, за да наблюдават 3D мапинг шоуто по повод 45-годишнината от откриването на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.

В продължение на пет минути върху стените на монумента оживяха исторически личности и знакови събития от създаването на българската държава до наши дни. Светлинният спектакъл, съчетан с музикален съпровод, бе прожектиран многократно в рамките на един час.

Шоуто бе кулминацията на празничната програма, организирана от Община Шумен и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ по повод годишнината.

Припомняме, че на 23 ноември в Посетителския център на комплекса бяха подредени две изложби – с архивни фотографии от различните етапи на строителството на паметника и с творби на студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Експозициите ще останат достъпни за посетители в продължение на няколко седмици. В празничната програма днес бе включена и тематична фотобудка пред сградата на театъра.

Честванията продължават утре, 29 ноември, с премиерата на нов документален филм, посветен на съвременната история на мемориалния комплекс. Той ще може да бъде гледан безплатно от 8:30 до 17:00 часа в експозиционната зала на Паметника, а впоследствие ще бъде публикуван и в социалните мрежи на общинското предприятие.