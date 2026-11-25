По повод отбелязването на 45-годишнината от изграждането на Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“ на 28 ноември 2026 г. ще бъде осигурен организиран безплатен автобусен транспорт за всички желаещи да посетят 3D мапинг шоуто, съобщават от туристическото предприятие.

В 17:30 ч. два големи автобуса ще потеглят от паркинга пред сградата на Община Шумен към Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“.

Началото на 3D мапинг шоуто е от 18,00 часа.

В 18:40 ч. автобусите ще тръгнат от паркинга на Мемориалния комплекс обратно към центъра на Шумен.

ШУМ.БГ