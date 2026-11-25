По повод отбелязването на 45-годишнината от изграждането на Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“ на 28 ноември 2026 г. ще бъде осигурен организиран безплатен автобусен транспорт за всички желаещи да посетят 3D мапинг шоуто, съобщават от туристическото предприятие.
В 17:30 ч. два големи автобуса ще потеглят от паркинга пред сградата на Община Шумен към Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“.
Началото на 3D мапинг шоуто е от 18,00 часа.
В 18:40 ч. автобусите ще тръгнат от паркинга на Мемориалния комплекс обратно към центъра на Шумен.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Уж "безплатен автобусен транспорт за всички желаещи", а само "два големи автобуса"!?
Петър
А кога ще пуснат платени автобуси за останалите дни? Единият електрически нямаше ли да е за тази цел?
Анонимен
Напомнете го това на кметЯ. Беше обещал че като купят електробусите ще пусне линията до паметника. Изглежда това още не се е случило.
Анонимен
Прогнозата за времето за Събота 28ми към момента е доста дъждовно време, в Петък ли кажете ще се състои ли събитието или не?
Анонимен
Ние сме с лифта!