Четири титли, 3 сребърни и 4 бронзови медала е равносметката от участието на състезателите на СКК „Киокушин“ - Шумен на Балканското първенство по карате шинкиокушин.

Надпреварата се проведе в Истанбул и бе за мъже и жени, юноши и девойки, кадети и кадетки и деца до 14 г.

Балкански шампиони станаха: Венко Лилов при деца до 14 г. в кат. до 40 кг, Камен Вичев при деца до 14 г. в кат. до 50 кг, Стилиян Велинов при деца до 14 г. в кат. до 65 кг, Ивайло Иванов при юноши в кат. +80 кг.

Със сребърни медали са: Ефе Велиев при деца до 14 г. в кат. до 60 кг, Емилия Господинова-Василева при деца до 14 г. в кат. до 60 кг, Атанас Симеонов при деца до 14 г. в кат. +70 кг.

Бронзови медали заслужиха: Никол Стоева при деца до 14 г. в кат. + 65 кг, Александра Спасова при кадетки в кат. до 50 кг, Иванина Иванова при девойки в кат. до 60 кг, Алев Еюб при девойки в кат. +65 кг.

ШУМ.БГ