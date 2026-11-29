Ограничава се движението на товарни автомобили над 12 тона по път II-73 (Шумен – Бургас през Ришкия проход) , поради снегонавявания на територията на област Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР в Шумен.

Eкипи на „Пътна полиция“ регулират движението и спират тежкотоварните автомобили, пътуващи към Бургас, с цел предотвратяване на инциденти и гарантиране безопасността на пътуващите.

Ограниченията остават в сила до подобряване на метеорологичните условия и нормализиране на обстановката.

ШУМ.БГ