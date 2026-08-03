6-годишно момиченце е в критично състояние след атака от куче от породата "Кане корсо" в казанлъшкото село Кънчево, съобщиха местната Press TV и БНТ.

Сигналът за инцидента е подаден в късния следобед.

Нападението от голямото животно е било толково свирепо, че лицето на детето е обезобразено.

Момиченцето е откарано в Университетската болница в Стара Загора, като състоянието му е много тежко. Лекарите там в момента се опитват да обработят жестоките разкъсвания.

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На място са пристигнали екипи на полицията, които трябва да установят собствеността на животното и обстоятелствата, довели до трагедията. Предстои да бъде изяснено дали кучето е било свободно пуснато, дали е избягало от двор или е оставено без надзор.

На 6 юни 2019 година в софийското село Владо Тричков пет кучета от порода "Кане корсо" разкъсаха 39-годишния Димитър. Мъжът почина от остра кръвозагуба, след като е бил буквално разкъсан от озверелите животни. 39-годишният мъж, който живеел във Владо Тричков и се грижел за болната си майка, е бил атакуван от кучетата, докато е носил в ръцете си кафе и лимонада, разхождайки се из селото.

През октомври 2024 година Районният съд в Своге призна за виновен и осъди на 2 години "лишаване от свобода" с 4-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 4000 лева 46-годишния собственик на кучетата Йордан Карагьозов.

Дир.бг