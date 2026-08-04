Младата филипинка Александра Еала се наложи над световната номер 3 в тениса Джесика Пегула от САЩ с 4:6, 6:4, 6:0 и стана шампионка на турнира от сериите WТА 500 във Вашингтон.

Финалът бе отложен почти с цял ден заради гръмотевична буря и се изигра късно вечерта в понеделник.

След като изчака тричасово забавяне заради лошото време в неделя, Пегула спечели първия сет с 6:4, а Еала поведе с 2:1 във втория, когато дъждът наложи спиране на играта.

В понеделник, когато срещата се поднови, 21-годишната Еала успя да направи забележителен обрат.

Пегула търсеше трета титла във Вашингтон след 2019 и 2021 г., но Еала спечели 10 от общо 13 гейма след подновяването на играта и спечели трофея. Това удължи и серията на филипинката от победи над състезателки от Топ 10 на пет поредни след успехите срещу Елена Рибакина, Елина Свитолина (два пъти), както и Ига Швьонтек.

Първата титла ще изкачи Александра Еала до 20-о място в ранглистата. Тя е и за историята - никога досега състезателка от Филипините не бе печелила турнир в WTA тура.

Дир.бг