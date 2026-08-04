По-малко от месец остава до 31 август - датата, до която България трябва да изпълни всички договорени цели и етапи по Плана за възстановяване и устойчивост. Страната вече е получила над 4 млрд. евро, но предстои решаващото пето искане за още 1,677 млрд. евро. Очаква се да получим още 109 млн. евро тази седмица, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на бТВ.

"България започна от една не много радостна ситуация преди два месеца, когато стъпи в длъжност кабинетът "Радев". Бяхме получили малко над 50%. Сега сме получили малко над 70% от средствата по Плана за възстановяване. Опитваме се всякакви забавяния да бъдат превъзмогнати. Моята цел е към края на август или през есента, когато явно ще получим парите, да стигнем над 90%. Надявам се и над 95%", коментира Пеканов. Другата седмица ще бъде отворена метростанция "Георги Аспарухов" в София, благодарение на ПВУ, напомни той.

Пеканов обясни и откъде е дошло забавянето на траншовете. "Антикорупционната комисия - по начина, по който беше гласувана от кабинета "Желязков", доведе до замразяване на над 400 млн. евро, които щяха да бъдат загубени. Спасихме ги, защото беше гласуван Законът за антикорупционната комисия, бяха избрани членове и тя ще функционира така, както се очакваше. Това беше първият ангажимент, който изпълнихме като правителство", каза още вицепремиерът.

Пеканов изтъкна, че ключовото за Европейската комисия е било да види дали новото мнозинство има воля за антикорупционни реформи. "Само за две седмици беше приет, както Законът за антикорупционната комисия, така и закон, който се очакваше по отношение на отчетността на главния прокурор, което отключва още 109 милиона, които ще получим тази седмица", коментира той.

Пеканов предупреди за нова пречка, която може да спъне петото плащане по ПВУ, като визира отказа на ВКС да назначи член на антикорупционната комисия.

"Знаете, че ВКС отказа да назначи член преди две седмици. Това може да доведе до санкция за България по петото плащане, когато трябва да отчетем, че комисията вече е заработила", посочи Пеканов. Той обясни, че размерът на санкцията ще бъде научен през септември. Предполагам, че все пак няма да бъде много голяма, каза още вицепремиерът. През септември ВКС, надявам се, ще имат волята да подобрят своя избор и да го завършат всъщност, добави Пеканов.

По думите му дали работата на новата антикорупционна комисия ще даде ефект, ще се види тепърва.

"Не можем да очакваме някакви магии да се случат. В крайна сметка реалността е такава, че виждаме проблеми в цялата система. Не е случайно, че премиерът миналата седмица каза, че прокуратурата например не изглежда да си върши работата", заяви той.

Попитан дали от ПБ ще предложат кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова, Пеканов заяви, че това са решения, които предстои да бъдат взети.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Дир.бг