Сладолед на стойност 387 евро са откраднати от търговски обект на ул. “Софийско шосе“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Сладоледите са задигнати за времето от 00:10 часа до 05:30 часа на 3 август. Неизвестните засега извършители са разбили катинар и от фризера са взели различни по вид сладоледи.

За извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода до осем години.

ШУМ.БГ