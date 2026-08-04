Сладолед на стойност 387 евро са откраднати от търговски обект на ул. “Софийско шосе“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Сладоледите са задигнати за времето от 00:10 часа до 05:30 часа на 3 август. Неизвестните засега извършители са разбили катинар и от фризера са взели различни по вид сладоледи.
За извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.
За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода до осем години.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Дано ги хванат, та да видим 8 години ли ще лежат или 0. Аз залагам на второто.
Анонимен
Поне са се уредили за жегите, добре ще си хапнат.
Loveca_
да са живи и здрави колегите.
Анонимен
Ми то на тез цени какво да правят хората 🤔 аз се чудя как всички не сме влезли още във Кауфланд или била и всеки да си взима каквото си му харесва и да си ходи без да плаща,пълен бойкот на хранителните магазини 😂
Анонимен
Като направиш бойкот на хранителните магазини, нали се сещаш какво ще ядеш?
Селянин див
Магазин на софийско шосе,е какви да са крадците ще го кажа аз понеже журналята са страхливци:Цигани са ги откраднали.
Анонимен
Те и в Дивдядово крадат сладолед!
Анонимен
Как ще са цигани,белгийци са моля, моля