Две кражби на пари разследват служители на Районното управление в Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

На 3 август в полицейското управление 66-годишен мъж от село Сливак съобщил, че е станал жертва на кражба. По негови данни на 27 юли, за времето между 13:00 и 13:10 часа, неизвестен извършител откраднал чантата му от паркинга на търговски обект на ул. „Бели Лом“ в Шумен. В нея имало 2500 евро, 300 румънски леи, два задгранични паспорта и две банкови карти.

Мъжът не съобщил веднага за посегателството, защото не бил сигурен къде е изчезнала чантата му. По случая е образувано досъдебно производство.

Вторият сигнал е за кражба на 1000 евро от паркиран и незаключен лек автомобил на бул. „Ришки проход“ в Шумен. За нея е сигнализирал 37-годишен шуменец. По данни на потърпевшия престъплението е извършено около 10:00 часа на 3 август. И по този случай е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ