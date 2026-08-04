В 10 детски градини и филиалите им са обявени свободни места за прием на деца, родени 2023 г. За този набор свободните позиции са 65 за приема през август.

Градините са обявили и 51 места за деца, родени 2022 г, 16 места - за набор 2021, 12 - за набор 2020.

8 са свободните места в яслените групи в детските градини. 5 има в ДГ „Светулка“, 2 – в ДГ „Пчелица“, 1 – в ДГ „Братя Грим“.

Подаването на заявления за местата става отново през електронната система, която е отворена от днес. До 23:59 ч. на 5 август родителите могат да регистрират/редактират/отказват заявления за прием.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 7 август. Записването става на 10 и 11 август.

На 1 септември ще бъдат обявени останалите свободни места в детските градини в Шумен.

ШУМ.БГ