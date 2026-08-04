Лаборатория за производство на фентанил в София е разбита при спецоперация на ГДБОП. Тя се намира в столичния квартал "Филиповци".

По първоначални данни са произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик дневно, като се предполага, че с тях е снабдявана голяма част от страната.

Основните двама производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

Целият район е отцепен, а антимафиотите работят със специални предпазни средства.

На място са разположени и екипи на Спешна помощ, които да реагират при необходимост.

В анестезиологичната практика фентанилът позволява извършването на сложни операции, овладява непоносима болка и дава шанс за по-достоен живот на пациенти с напреднали онкологични заболявания. В ръцете на нелегалния производител обаче същата молекула се превръща в един от най-смъртоносните наркотици, познати досега.

На 17 юли МВР задържа 42-годишна жена с десетки дози фентанил в столичния квартал "Факултета", а месец и половина по-рано е бил задържан и нейният брат, който е с наложена мярка за неотклонение "постоянен арест" заради разпространение на наркотични вещества.

В имота, който е бил обект на полицейската акция, са били изградени незаконни високи огради с бодлива тел и постройки към къща, за да възпрепятстват влизането на полицията. Те обаче бях съборени с багер от криминалистите.

Дир.бг