Областният управител на Шумен ще издаде заповед за забрана за ползване на всякакъв вид пиротехнически изделия. Причините са усложняващата се пожароопасна обстановка и метеорологичната прогноза за предстоящ продължителен период с високи температури.
Забраната се въвежда по настояване на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – Шумен / РДПБЗН/, чиито директор Иван Иванов днес присъства на работна среща за превенция и обсъждане на действия по предотвратяване и ограничаване на пожарите в горските територии.
Комисар Иванов напомни, че единственият по-сериозен пожар миналата година на Шуменското плато – този над чешма „Фатмаджика“, е възникнал именно от игра с пиратки. Той обясни, че забраната е регламентирана в закон и подобни заповеди за въвеждането й са издавани и преди.
Статистиката за тази година е положителна и пожарите в ниви и гори са по-малко на брой от същия период на миналите 4 години, но това е възможно бързо да се промени. „Това, което ни притеснява, е следствие на обилните валежи и високата тревна растителност, която е над 60-70 см. Затова очакваме сега с повишаването на температурите доста сложни пожари“, каза комисар Иванов.
Освен забраната за пиротехнически средства, при усложняване на пожароопасната обстановка, от пожарната настояват да се обмисли и забрана на обработката на пасища и балирането на сено и слама в определени части от денонощието. Предложението е тя да важи от 11,00 часа преди обед до 3,00 часа през нощта.
На работната среща присъстваха представители на Североизточното държавно предприятие, Регионална дирекция по горите и „Електроразпределение Север“. Те докладваха за предприетите превантивни мерки за борба с пожарите и декларираха готовност за действия при възникването им.
ШУМ.БГ
Коментари
Буржоа
Да ги забранят завинаги!Стига комплексарщина и селяния с тия бомби.
Ицо пазара
Забрана за продажба и ползване на всякакъв вид пиротехника
Бай Корем
Само човек с ниска интелигентност ползва такива глупости като пиратки,засрамете се !
Брадва,Топор,чук
Предлагам този който е направил пожара да си понесе последствията не само парична глоба,но и публично порицание.
Анонимен
А, тез дет си хвърлят фасовете от балконите,за тях санкции? Тез техни действия не са ли предпоставка и те за пожар?
Анонимен
Само със забрана няма да стане .Таньо не разбира , а Хасан не може и не иска да се вразуми. Така че , забраната трябва да бъде придружена със затвор и голяма глоба.
балгърановец
Да забраняват, но да оставят вечер зарите на чалготеките в 22 часа. Човек работи цял ден, за да може вечер да отиде на чалготека, да гледа заря, да пийва и да разпусне. По това време няма пожари, а и нека да не сме толкова строги. Цял ден работа, а вечерта каквото изкараме го изпукваме, така е по балгърски.
Анонимен
Подлеций шофьора ще ги угаси ,само да не гръмнат ,че много бързо бягам.
До бъларановец
Ти не си Българин там живеят предимно цигани и турци.