Областният управител на Шумен ще издаде заповед за забрана за ползване на всякакъв вид пиротехнически изделия. Причините са усложняващата се пожароопасна обстановка и метеорологичната прогноза за предстоящ продължителен период с високи температури.

Забраната се въвежда по настояване на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – Шумен / РДПБЗН/, чиито директор Иван Иванов днес присъства на работна среща за превенция и обсъждане на действия по предотвратяване и ограничаване на пожарите в горските територии.

Комисар Иванов напомни, че единственият по-сериозен пожар миналата година на Шуменското плато – този над чешма „Фатмаджика“, е възникнал именно от игра с пиратки. Той обясни, че забраната е регламентирана в закон и подобни заповеди за въвеждането й са издавани и преди.

Статистиката за тази година е положителна и пожарите в ниви и гори са по-малко на брой от същия период на миналите 4 години, но това е възможно бързо да се промени. „Това, което ни притеснява, е следствие на обилните валежи и високата тревна растителност, която е над 60-70 см. Затова очакваме сега с повишаването на температурите доста сложни пожари“, каза комисар Иванов.

Освен забраната за пиротехнически средства, при усложняване на пожароопасната обстановка, от пожарната настояват да се обмисли и забрана на обработката на пасища и балирането на сено и слама в определени части от денонощието. Предложението е тя да важи от 11,00 часа преди обед до 3,00 часа през нощта.

На работната среща присъстваха представители на Североизточното държавно предприятие, Регионална дирекция по горите и „Електроразпределение Север“. Те докладваха за предприетите превантивни мерки за борба с пожарите и декларираха готовност за действия при възникването им.

ШУМ.БГ