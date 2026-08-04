Шофьор от Пловдив бе задържан за пътно хулиганство, след като на магистрала "Тракия" засякъл друг автомобил, принудил водача му да спре и потрошил стъклата на колата, съобщиха от Областната дирекция на МВР-София.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 около 20 часа снощи от потърпевшия шофьор.

Той обяснил на служителите на спешния телефон, че пътувайки по аутобана, е бил засечен от друг автомобил и принуден да спре. Водачът излязъл и счупил предното и задното стъкло на колата му, след което се оттеглил.

Сигналът веднага бил предаден на патрулите на "Пътна полиция", които установили и спрели въпросния автомобил в района на 56 км.

Зад волана бил криминално проявен пловдивчанин. Мъжът е направил самопризнания и е задържан за срок до 24 часа в РУ-Ихтиман.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.

Това е пореден случай на агресия по пътищата в страната.

В средата на май 21-годишен перничанин бе задържан, след като изпочупил с метална тръба колата на 46-годишен мъж след възникнал спор на пътя.

Няколко дни по-рано пък двама души пострадаха при стрелба до метростанция "Хан Кубрат" в столичния квартал "Надежда" след скандал за паркомясто.

А в края на април 21-годишен шофьор простреля в крака опонент при спор на пътя Хасково - Димитровград. Инцидентът стана пред погледа на служители на реда.

Дир.бг