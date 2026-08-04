Украински дрон удари дистрибуционен център на "Лента" край Санкт Петербург, която е една от най-големите верига магазини за хранителни стоки в Русия.

Вследствие на удара избухна голям пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на самата компания.

Украински канал в Телеграм показа как преди атаката над сградата кръжат два дрона.

Представители на "Лента" посочиха, че при удара в Ленинградска област е бил ранен един човек. Пожарът вече е потушен, съобщи губернаторът на региона Александр Дрозденко, предаде ТАСС. Според него обаче няма пострадали хора на територията на предприятието.

Той не уточни кое точно е поразеното съоръжение, пише БТА.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ руската противовъздушна отбрана е свалила или унищожила 320 украински безпилотни летателни апарата над 19 области, предаде Ройтерс.

През последните месеци Украйна увеличи въздушните си удари дълбоко навътре на територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия, отбелязва Ройтерс.

Един от осмината ранени жители на Волгоград при атака с дронове на 31 юли днес е починал в болницата, съобщи ТАСС. А само преди ден украински безпилотни апарати атакуваха плаж с почиващи в Архипо-Осиповка, в Краснодарския край.

В резултат от атаката загинаха 7 души, сред които 3 деца. Още 40 цивилни са ранени, а от тях 21 души са в болници в Геленджик и Краснодар. Остава много тежко състоянието на 9 от пострадалите, сред които и 2 деца.

Русия осъди удара по плажуващите цивилни. "НАТО и Европейският съюз, които неотдавна декларираха нулева толерантност към тероризма, сега сами станаха част от терористичната дейност, позволявайки в самия си център да върлува "бандформированието" на апарата на Володимир Зеленски", заяви говорителката на руското МВнР Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Дир.бг