Всички 20 мотриси "Шкода", закупени с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, вече са в България, очаква се утре да бъдат предсрочно предадени на БДЖ и от идния понеделник да влязат в редовна експлоатация в Западна България на мястото на най-стари мотриси, произведени между 1969 и 1980 г.

Това обяви в социалните мрежи Симеон Ставрев от транспортната комисия в Столичния общински съвет. Във фейсбук страницата на ЖП гара "Илиянци", където в индустриален клон се помещава депото за поддръжка на "Шкода", съобщиха, че от две седмици там се провеждат усилени ежедневни маневри с мотрисите и се извършват последни настройки.

По информация на Ставрев мотрисите "Сименс" от 2007-2008 г. се предвижда да бъдат пренасочени към Северна България след близо две десетилетия работа в Южната.

В следващите месеци се очакват и още 5 нови мотриси "Шкода", закупени по друга линия - по проект от Оперативна програма "Транспортна свързаност".

Очаква се и поетапно включване на съставите от "Алстом" за по-дълги разстояния: София - Пловдив, София - Варна, София - Русе, София - Бургас и София - Видин.

До края на тази година част от старите вагони серии 25-63 и 15-63 спират от движение, а останалите - през следващата, като в момента много от тях работят с удължена техническа ревизия до 12 месеца, съобщава още общинският съветник. По думите му новозакупените 91 вагона от "Дойче бан" серия 22-97 следва да поемат бързите, международните и експресните влакове, докато купените 76 вагонa през 2024 г. от немските железници, вероятно ще запазят основно присъствието си в нощните композиции.

Дир.бг