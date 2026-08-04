Името на бюти бранда на Харпър Бекъм беше "разкрито", след като първият ѝ избор беше "отказан като търговска марка в Америка". 15-годишната дъщеря на Дейвид и Виктория Бекъм се готви да взриви пазара за красота следващата година със собствения си бизнес за грижа за кожата. Тийнейджърката ще продава продукти, насочени към поколенията Z и Алфа, под марката Harlo by Harper.

Въпреки че окончателният списък с продукти на Харпър се пази в тайна, стана ясно, че гамата ще включва измиващи гелове и кремове за лице. "Харпър работи за избора на име с екипа, работещ по марката, от известно време и стигна до Harlo By Harper. Заявленията за търговска марка са подписани и договорени. Въпреки че все още няма определена дата за пускане на пазара, целта е официалното събитие да бъде някъде следващата година. Виктория е насочвала и подкрепяла Харпър на всяка стъпка от това начинание. И Виктория, и Дейвид не биха могли да бъдат по-горди с Харпър", казва източник пред The ​​Sun.

През май беше разкрито, че бизнес плановете на Харпър са претърпели удар, тъй като ѝ е било отказано правото да използва името си като бранд в Щатите. През октомври пък беше обявено, че семейство Бекъм са регистрирали търговската марка на името HIKU BY Harper във Великобритания, с което са започнали стъпките за предстоящата линия козметика.

Въпреки това, марката Бекъм е претърпяла неуспех, след като Службата за патенти и търговски марки на САЩ е издала "първоначален отказ" за името, тъй като то може да бъде объркано със съществуващи компании. The Sun съобщи, че отказът е дошъл, тъй като "Harper" е регистрирано за метли и четки за почистване, докато "Hiku" е търговска марка за тоалетни принадлежности и парфюми.

Семейство Бекъм са подали заявление за търговска марка през ноември и сега имат шест месеца, за да обжалват първоначалното решение. Те са планирали името да бъде регистрирано като търговска марка за гримове и продукти за грижа за кожата против акне, обувки и дрехи, ключодържатели, стикери, декорации за коса и четки.

По-рано тази година гордата майка Виктория разкри, че "наистина тежката" битка на Харпър с акнето е вдъхновила тийнейджърката да създаде собствена марка за красота.

В подкаста на Ема Греде "Aspire" Виктория обясни: "Тя дойде при мен преди две или три години и наистина се бореше с кожата си. Преди имаше красива кожа, но като всички млади момичета, беше привлечена от марките за красота и слагаше много продукти на лицето си, които не бяха подходящи за кожата ѝ, и в резултат на това отиде на дерматолог, защото кожата ѝ беше наистина, наистина лоша."

Виктория разказа подробно за собствените си битки с акнето и каза, че може да се припознае в борбите на дъщеря си: "Харпър каза: "Искам да създам марка, защото знам какво искам и не искам други хора да преминават през това, през което съм преминала аз".

Виктория каза, че амбициозната тийнейджърка дори се е обърнала към нея с PowerPoint презентации в ранните етапи на стартирането на линията си за красота.

"Едната PowerPoint презентация беше за тази марка, която искаше да създаде, защото се бореше с кожата си", каза тя. "А другата беше за причината, поради която трябва да ѝ позволя да си направи перманентно къдрене. Толкова се гордея с всичките си деца, но Харпър е много амбициозна, честно казано не знам какво друго очаквах. Искам да кажа, тя седеше в скута ми и участва в бизнес срещите ми още от малка."

Бизнес ориентираното семейство отдавна защитава правата върху имената на децата си, като Виктория е известна с това, че регистрира името на Харпър за използване в редица маркови продукти, включително грим, играчки и дрехи, когато е била само на пет години.

По това време експерт по интелектуална собственост заяви, че е безпрецедентно да се регистрира търговска марка на име на дете, тъй като това обикновено е запазено за тези, които вече са известни личности.

Дир.бг