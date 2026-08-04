Новак Джокович изрази изключително любопитно мнение за бъдещето на тениса и неговите правила.

Това се случи неофициално и в шеговит тон, но Новак Джокович изрази мнение, което според него е бъдещето на тениса и един ден трябва да бъде приложено.

По време на събитието "Fanatics Fest" в Ню Йорк, Джокович бе попитан от интервюиращ го репортер кое непопулярно мнение е готов да защитава.

Отговорът на сръбския шампион бе, че сетовете трябва да бъдат печелени с четвъртия гейм, вместо с шестия, а в отделните геймове при 40:40 да следва директен геймбол.

Според Джокович това ще направи тениса много по-динамичен и непредвидим, всяка среща ще се играе във формат три от пет сета, а нито един мач няма да продължава над два часа.

"Трябва да променим формата на сетовете и точкуването. Сетовете трябва да бъдат по четири, вместо по шест гейма и да има решаваща точка при 40:40.

Ако правилата са такива, всеки мач ще се играе в три от пет сета, а мачовете ще продължават най-много два часа. Това ще е добре за всички", каза Ноле.

Мнението му предизвика огромни реакции сред тенис феновете, защото за подобни неща се говори от години, след като тенисът се опитва да достигне до младата аудитория, която доказано не седи пред телевизорите дори и за най-епичните петсетови финали.

Любопитно е, че ако Новак Джокович действително реши да се застъпи за подобна промяна и впрегне усилия за въвеждането му, действително един ден може да видим радикална промяна в правилата на този толкова консервативен спорт.

Едно е сигурно, ако Ноле подеме тази битка, то той ще има доста съмишленици, защото темата не е нова за света на тениса.

Дир.бг