Възрастен мъж открадна мобилен телефон, успя да го скрие, но след преглед на видеозаписи от камери полицаите бързо хванаха извършителя и върнаха телефона на собственика му.

Случката се разиграла днес, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В обедните часове днес в дежурната част на РУ - Шумен е получен сигнал за кражба на мобилен телефон от търговски обект на площад „Александър Стамболийски“ в града.

На място е насочен екип на охранителна полиция. В хода на предприетите действия полицейските служители прегледали записи от камерите за видеонаблюдение и визуализирали евентуалния извършител. След проведени издирвателни мероприятия крадецът е установен - 78-годишен мъж от Шумен. Разпитан е, признал си е за престъплението.

Отнетият противозаконно мобилен телефон е открит в офис на рекламна агенция, където шуменецът го укрил. Предаден е доброволно от извършителя. Полицейските служители Християн Станчев и Хасан Хасан върнали телефона на собственичката - 59-годишна шуменка.

ШУМ.БГ