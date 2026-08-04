Европейският съюз предложи на Испания помощ, включително спешна финансова подкрепа, за укрепване на охраната на външната граница в Сеута, заяви европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер след заседание на министрите на вътрешните работи на страните от ЕС, посветено на миграцията, днес, предаде Ройтерс.

Той добави, че събитията в Сеута през миналата седмица, когато около 70 000 души преминаха от Мароко в испанския ексклав, са били подхранени от дейността на престъпни мрежи за трафик на мигранти и от дезинформация, разпространявана в социалните мрежи. Кризата се изостри за часове и след Италия, която затвори границата с Испания, още няколко държави членки настояха за суспендиране на Шенген.

По време на видеоконференцията, поискана от 22 държави, сред които и България, еврочленките се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация, предаде ДПА.

"Беше постигнато общо разбиране за необходимостта да се продължи с безкомпромисната борба срещу мрежите за трафик на мигранти, да се засилят процедурите за връщане, да се укрепят границите на ЕС, да се изградят дълбоки партньорства с трети страни и да се подобри предвидимостта", пише в съобщение за медиите след срещата, предаде БТА.

Министрите се съгласиха също така за "необходимостта от подобряване на общата осведоменост за ситуацията", включително по-добър мониторинг на социалните мрежи.

В съобщението пише още, че първите дипломати на еврочленките са посочили, че комуникацията по време на кризисни моменти може да бъде допълнително засилена чрез навременна координация и трябва да бъде по-съгласувана, особено за противодействие на злонамерени външни субекти, ангажирани с манипулация на информация и намеса от чужбина".

Според европейския комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер, въпреки напрежението между Испания и Италия и още няколко страни от ЕС, Съюзът е издържал изпитанието, пред което е бил изправен по време на миграционната криза в испанския ексклав Сеута.

"Този епизод ни подложи на изпитание. От една страна по отношение на бързината на действията, от друга - по отношение на солидарността. Но също и по отношение на способността ни да устоим на дезинформацията", заяви Брунер на пресконференция в Брюксел след срещата, цитиран от Франс прес. По думите му реакцията на европейските институции и държавите членки е показала, че ЕС разполага с необходимата устойчивост, за да се справя с подобни миграционни кризи.

До кризата се стигна, след като миналата седмица близо 72 000 мигранти, по последни данни на испанските власти, нахлуха от Мароко в испанската територия Сеута, с около 85 000 души население. Най-малко 72 мигранти загинаха при опита си да прекосят границата с плуване по море.

Почти 70 000 се върнаха обратно в Мароко, а около 2500 останаха на палатка по плажовете на испанския ексклав, след като двата центъра за възрастни мигранти и за непълнолетни се препълниха, съобщи испанското правителство. Мадрид обяви, че операциите по репатриране все още не са приключили.

Испания заяви още, че не е допуснала масовото нахлуване на нелегални мигранти в испанската северноафриканска територия да компрометира Шенгенското пространство за безвизови пътувания на Европа, заяви днес испанският вътрешен министър Фернандо Гранде-Марласка Гомес, цитиран от Франс Прес.

"Ясно е, че Шенгенското пространство по никакъв начин не бе компрометирано от тази криза", заяви той след видеоконферентната среща с неговите колеги от ЕС и на фона на критиките срещу Испания за начина по-който е защитила външните граници на блока.

Дир.бг