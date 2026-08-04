Премиерът Румен Радев обяви за приоритет на кабинета борбата с производството и разпространението на фентанил, а и всички наркотици, в България.

С пост в профила си в социалната мрежа Фейсбук министър-председателят поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на високотехнологичната лаборатория за производство на фентанил в София.

Антимафиотите разбиха нелегалната база в столичния квартал "Филиповци", в която са произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик дневно, като се смята, че тя е снабдявала с фентанил цялата страна.

"Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора. Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството", написа Радев.

Главният секретар на МВР Любомир Николов пък обяви на брифинг, че лабораторията се намира в имот, който по кадастралната карта е собственост на Столичната община.

При спецакцията бяха задържани трима души, за които се счита, че са основните производители на фентанила. Те са криминално проявени, на възраст между 42 години и 53 години, познати са на полицията във връзка с наркотици. Отделно в други градове в страната са задържани още четирима души.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че предстои повдигане на обвинения и още арести.

"Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни, написа министърът и заяви, че борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия и то насочени към производители и разпространители.Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев", допълни Демерджиев.

Дир.бг