Премиерът Румен Радев обяви за приоритет на кабинета борбата с производството и разпространението на фентанил, а и всички наркотици, в България.
С пост в профила си в социалната мрежа Фейсбук министър-председателят поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на високотехнологичната лаборатория за производство на фентанил в София.
Антимафиотите разбиха нелегалната база в столичния квартал "Филиповци", в която са произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик дневно, като се смята, че тя е снабдявала с фентанил цялата страна.
"Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора. Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството", написа Радев.
Главният секретар на МВР Любомир Николов пък обяви на брифинг, че лабораторията се намира в имот, който по кадастралната карта е собственост на Столичната община.
При спецакцията бяха задържани трима души, за които се счита, че са основните производители на фентанила. Те са криминално проявени, на възраст между 42 години и 53 години, познати са на полицията във връзка с наркотици. Отделно в други градове в страната са задържани още четирима души.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че предстои повдигане на обвинения и още арести.
"Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни, написа министърът и заяви, че борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия и то насочени към производители и разпространители.Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев", допълни Демерджиев.
Дир.бг
Коментари
Хммм
Филиповци. какъв емблематичен квартал на софия. И в общински имот самонастанили се лаборанти. Познайте от кой етнос са българските лаборанти. Правилно. Познахте. Нищо ново под слънцето. Щом от Индия някога са ги изтонили, какво да говорим.
Fanetti Mazakura
Тоя Радев го избраха с ясната мисия да пребори корупционния модел ГЕРБ/ДПС. По тази линия кръгла нула, фатмакът отвори нов фронт - война срещу фентанила. То хубаво, ама това не е главният проблем на България.