Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че жена трябва да поеме контрола над Световната футболна федерация.

90-годишният швейцарец дори посочи кой според него е най-подходящият кандидат за това да наследи Джани Инфантино, срещу когото се надигна вълна от недоволство заради плана му за включване на частни инвеститори в организацията на световното първенство по футбол.

"Лизе Клавенес заслужава огромно уважение. Тя е единствената, която винаги е имала съвсем ясна позиция и никога не се е водила по течението. Смятам, че сега е правилното време жена да поеме управлението на ФИФА", написа Блатер в социалната мрежа Х.

45-годишната Лизе Клавенес е президент на Норвежката футболна федерация от март 2022 година насам, което съвпадна и с възхода в норвежкия футбол и достигането до четвъртфинал на мъжкия тим на последния Мондиал в САЩ, Канада и Мексико. Бивша националка на своята родина със 73 мача и девет гола, след края на състезателната си кариера тя придобива юридическо образование. През април тази година тя призова ФИФА да отмени наградата си за мир, която няколко месеца по-рано Джани Инфантино връчи на американския президент Доналд Тръмп.

Дир.бг