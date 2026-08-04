Левски победи Кайрат (Алмати) с 1:0 на препълнения стадион "Георги Аспарухов" в третия квалификационен кръг на Шампионска лига и взе много ценен аванс преди реванша след седмица.

Възпитаниците на Хулио Веласкес изцяло надиграха своя съперник, но трябваше да чакат 92 минути за победния гол, реализиран от можем да кажем новия си талисман - португалецът Сержиньо. Негов далечен удар реши срещата в самия край и разочарова казахстанците, които категорично бяха дошли в София да търсят равенство.

Изглеждаше, че Левски няма да успее след голям брой блокирани и неточни удари в хода на мача и пълно превъзходство. Съдбата обаче отново им се усмихна по подобие на първия мач с Университатя на "Герена". Така задачата за реванша в Туркестан стана много по-постижима.

Кайрат, който през миналия сезон игра в основната фаза на Шампионска лига, с нищо не показа да е по-добрия отбор от двата и това ще се надяваме да се повтори следващата седмица. За това важна роля имаше и наставникът на "сините" Хулио Веласкес, който направи офанзивни смени и без страх потърси победата. Въпреки това съперникът му не създаде нито едно голово положение в целия мач.

Левски взе инициативата още в първите минути и до голяма степен се настани в половината на съперника, което доведе до ранни два корнера. При втория от тях в десетата минута вратарят Темирлан Анарбеков направи грешка и подари топката на Кристиян Димитров, след което бранителят падна в наказателното поле при контакт със стража. Публиката и играчите в синьо поискаха дузпа, но такава сякаш правилно не бе отсъдена. Секунди по-късно на другата врата излизане на Светослав Вуцов едва не даде възможност за удар на празна врата, но бранителите пред него се справиха.

Натискът на "сините" ставаше все по-опасен за съперника. Мехди Мубарик не успя да стреля добре от изгодна позиция, а след това общо три удари в "синьо" бяха блокирани. Казахстанците паркираха автобуса в тези минути, а изстрелите продължаваха. Един опит за центриране отиваше към вратата и бе отразен от Анарбеков, а след това свиреп шут на Алдаир премина покрай вратата. При последвалия аут вратарят на гостите се забави твърде много с изпълнението и бе отсъден корнер по новите правила.

Постепенно опасността утихна, а претенции за дузпа имаше и за казахстанския отбор в края на първото полувреме. Финландският нападател Ойва Юкола стигна първи до топката и бе закачен от Никола Серафимов. Съдията и ВАР отчетоха, че контактът не е достатъчен за наказателен удар.

В началото на втората част Хулио Веласкес направи важна промяна, с която подсказа, че е готов да атакува още по-усилено. Централният защитник Никола Серафимов беше заменен от офанзивния халф Мазир Сула, а дефанзивният Гашпер Търдин застана до Кристиан Димитров.до една топка и след това бе закачен от Никола Серафимов, но главният съдия и ВАР прецениха, че това не е достатъчно за наказателен удар.

Головите положения бяха редки, но едно добро такова се откри в 62-ата минута. Тогава в наказателното поле Сержиньо стреля силно под напречната греда, но вратарят се намеси и изби в корнер.

Най-добрата ситуация се откри в 70-ата минута. Лошо отиграване на Александър Мрински от гостите с глава даде отлична възможност на Мазир Сула от чиста позиция да стреля, но ударът му не бе достатъчно качествен и прелетя над вратата.

По всичко изглеждаше, че резултатът отива към равенство и Кайрат щеше да изпълни голямата си цел. В 92-ата минута обаче съдбата заслужено се усмихна на "сините" Далечен шут на Сержиньо по земя бе последван от рикошет, който не остави шанс на вратаря за 1:0. Малко след това на контраатака Стоян Стоичков пропиля добра възможност да създаде опасност за евентуален втори гол. но "сините" ще са доволни и на този развой.

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Кайрат: 1. Темирлан Анарбеков, 24. Александър Мринский, 14. Александър Мартинович, 44. Лукас Африко, 3. Луис Мата, 13. Яяко Оксанен, 22. Густаво Мендонка, 8. Олжар Байбек, 28. Марк Гуал, 19. Ойва Юкола, 9. Едмилсон Фильо

Дир.бг