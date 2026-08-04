Румъния продължава извънредните мерки за осигуряване на достатъчно вода за охлаждането на АЕЦ "Черна вода", след като ниските нива на Дунав поставиха под риск работата на централата. След взривяването на скалното образувание "Пържоая" в понеделник, за сряда е планирано потапянето на четири натоварени шлепа, които да пренасочат част от водния поток към централата, съобщава румънският сайт HotNews.

Миналата седмица единият от двата реактора на единствената атомна електроцентрала в Румъния беше спрян, а усилията на властите са насочени към гарантиране на нормалната работа на втория реактор. АЕЦ "Черна вода", разположена в окръг Констанца, произвежда около 20 процента от електроенергията на страната и е ключов елемент от националната енергийна система.

В понеделник румънски военни извършиха контролиран взрив на скалата "Пържоая", използвайки 180 килограма експлозиви. Целта беше да се подобри водният поток към ръкава "Стария Дунав", откъдето се захранва централата.

От Националната компания "Румънски води" съобщиха, че след взривяването нивото на Дунав в района на АЕЦ "Черна вода" се е повишило с около два сантиметра. Според специалистите това е първи положителен ефект от предприетите действия, но не е достатъчен за трайно решаване на проблема.

Затова днес продължи подготовката на четири шлепа, които се товарят със скална маса. Планът е те да бъдат потопени в района на ръкава "Бала", за да ограничат част от водния поток и да го пренасочат към "Стария Дунав", откъдето се осигурява необходимото количество вода за охлаждането на реактора.

Експертите изчисляват, че чрез тази операция нивото на реката може да бъде повишено с между 10 и 12 сантиметра.

Ситуацията остава критична. Данните на Националния институт по хидрология показват, че през следващите дни нивото на Дунав ще продължи да спада с по 2-3 сантиметра дневно. Прогнозата е до 9 август водният стълб при "Черна вода" да достигне минус 233 сантиметра - с около 15 сантиметра по-ниско спрямо сегашните стойности.

Министърът на отбраната Раду Мируца предупреди, че без предприетите спешни инженерни мерки, включително взривяването на скалата "Пържоая", атомната централа е можела да започне процедура по спиране още тази седмица.

Властите подчертават, че операциите са изключително сложни и изискват координация между военните, хидролозите и специалистите по речна навигация. Според тях единствената цел е да се гарантира безопасната експлоатация на АЕЦ "Черна вода", докато нивото на Дунав остане необичайно ниско заради продължителната суша и горещините в региона.

На фона на ситуацията в Румъния от АЕЦ "Козлодуй" увериха, че ниското ниво на Дунав не застрашава работата на българската атомна централа. След извършена проверка беше потвърдено, че пониженото водно ниво не оказва влияние върху производствения график и безопасната експлоатация на пети и шести блок. От централата обясниха, че разполагат със собствена брегова помпена станция с 34 мощни помпи, проектирана да осигурява необходимото количество вода за охлаждане дори при исторически най-ниските нива на реката. Водата от Дунав се използва за кондензиране на парата в турбините на конвенционалната, неядрена част на централата, а системата е проектирана въз основа на дългогодишни хидроложки проучвания, което гарантира нормалната работа на съоръженията и при настоящите условия.

Дир.бг