Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, за София – около 33°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличения на купестата облачност. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 21°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

НИМХ