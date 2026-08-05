Администрацията на Тръмп отне визата на бразилската посланичка в САЩ в отговор на отказа на Бразилия миналия месец да издаде визи на двама американски дипломати, които искаха да посетят страната преди предстоящите избори, както и на забавянето от страна на Бразилия при одобряването на кандидата на президента Доналд Тръмп за посланик, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Държавният департамент заяви, че решението е реципрочен отговор на действията на Бразилия.

Представители на администрацията посочиха, че тази мярка е била отлагана няколко пъти, за да се даде възможност на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва да отстъпи, което той не е направил.

Въпреки отнемането на визата ѝ, бразилската посланичка Мария Луиза Рибейро Виоти няма да бъде експулсирана от САЩ, според източниците на АП. Може да ѝ бъде позволено да възобнови официалните си задължения, ако бразилското правителство приеме избора на Тръмп за бившия председател на Камарата на представителите на Флорида Дани Перез за посланик на САЩ в Бразилия. Има обаче индикации, че Бразилия няма да направи това преди изборите през октомври.

Очаква се на изборите на 4 октомври Лула да Силва ще се изправи срещу сенатора Флавио Болсонаро, чийто баща някога е бил президент на Бразилия. Неговото семейство има много връзки с администрацията на Тръмп, която има много проблеми с левия кандидат Лула да Силва и неговата политика.

Младият Болсонаро се стреми да продължи консервативното управление на баща си, Жаир.

Освен че бави одобрението на Перез, миналия месец Бразилия отказа визи на Райли Барнс, помощник-държавен секретар по въпросите на демокрацията, човешките права и труда, и на един от най-близките му сътрудници, след като се появиха информации, че двамата планират да критикуват Лула да Силва или изборния процес.

Държавният департамент отрече обвиненията и заяви, че двамата са планирали да посетят Бразилия в периода 27-30 юли, за да се срещнат с правителствени служители, религиозни лидери и други лица, с които да обсъдят "честността на изборите", религиозната свобода и свободата на словото. Посещението е било рутинно и "всякакви инсинуации за "заговор", целящ да подкопае изборите в една демократична държава, са неоснователни лъжи".

Дир.бг