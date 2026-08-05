Аржентинското правителство обяви, че е било уведомено от своя бразилски партньор, че Бразилия е поискала аржентинският посланик да напусне страната и че занапред дипломатическото представителство в Буенос Айрес ще бъде сведено до ранг шарже д"афер, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Отсега нататък отношенията между двете държави ще се управляват на равнище шарже д'афер. Това е първият подобен случай в най-новата история между двете съседни държави.

Безпрецедентният пик на напрежението между двете южноамерикански държави идва на фона на повтарящи се обиди от страна на ултралибералния аржентински президент Хавиер Милей към неговия колега от левицата Луиз Инасио Лула да Силва. Милей е близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп, чиято администрация е в конфликт с бразилския държавен глава.

Говорител на бразилското външно министерство заяви, че Милей е нарекъл Лула "крадец" три пъти от неделя насам. Той използва подобни изрази и на 25 юли по време на партийния конгрес на сенатор Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро , който ще бъде съперник на Лула на изборите през октомври.

Миналата седмица бразилският посланик вече се върна в Бразилия за консултации и по-рано беше обявено, че той няма да се върне.

Аржентинското външно министерство съобщи снощи, че посланикът на Аржентина в Бразилия е бил извикан през деня в бразилското външно министерство, което му е съобщила решението на бразилското правителство "да намали нивото на дипломатическо представителство до шарже д"афер и да поиска неговото завръщане" в Аржентина.

Бразилското правителство отзова посланика си в Буенос Айрес, Жулио Бители, през юли — ден след първите нападки на Милей срещу Лула.

Дир.бг