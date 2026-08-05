Румен Радев разби БСП, унищожи БСП. Радев обещаваше на всички всичко и сега много бързо лъсва истината. С информацията, която имам, и с фактите, които се натрупаха, оценявам предлагането на Радев за президент през 2016 година като най-голямата си политическа грешка. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова пред "България он Ер".

По думите й "доста пъти" сме станали свидетели на "колаборация между ГЕРБ и Радев".

"И по време на служебните кабинети, и по отношение на политиките и сега в редовния му кабинет масово се назначават кадри на ГЕРБ. Двете зам.-министърки на финансите са от онова време, областният управител на София е дясната ръка на Фандъкова. Съветникът на министъра на икономиката е депутат от ГЕРБ. Кампанията му беше манипулативна във всички посоки, Радев обещаваше на всички всичко и сега много бързо лъсва истината. Виждате колко много хора са разочаровани от това, което се прави. Радев разби БСП, той унищожи БСП. Аз не давах дума да се каже за коалиция с ГЕРБ", добави Нинова.

Бившата соцлидерка настоя да се публикува протокола, подписан за замразяване на договора с "Боташ".

"Има подозрени, че в този протокол турската страна е получила нещо друго. Има ли в протокола с "Боташ" даване на концесия? Румен Радев каза, че е тайна. Но той не е класифицирана информация и става въпрос за национален интерес", допълни тя.

Корнелия Нинова разкритикува и държавния глава Илияна Йотова, че не е независим коректив.

"Виждате, че тя повтаря всичко след него, което той каже, включително позицията за разполагането на самолетите. Всички критични въпроси, които вълнуват обществото в последните месеци, не срещат в президентската институция никаква алтернатива или коректив. Извън конкретната ситуация, ако погледнем, е много опасно цялата власт да е в едни ръце, а това са ръцете на Румен Радев, защото Йотова само слуша и повтаря", категорична бе Нинова.

Дир.бг