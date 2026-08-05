Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изненадващо смени трима шефове на областни дирекции само за седмица. Така структурите на вътрешното ведомство във Видин, Кюстендил и Стара Загора вече имат нови ръководители, но и за трите назначения в официалните съобщения на МВР нямаше обявена причина.

По време на служебния министър Емил Дечев, когато главен секретар на МВР бе Георги Кандев, бяха сменени почти всички 28 областни директори. Пълната чистка тогава беше обяснена с назначаването на хора, които да направят честни избори, както и с твърденията, че трябва да се вярва на екипа.

Заповедите на Иван Демерджиев за новите рокади бяха подписани между 27 юли и 3 август.

Новият шеф на Областната дирекция на МВР във Видин старши комисар Светослав Григоров бе представен от и.д. главния секретар Любомир Николов в присъствието на областния управител Огнян Асенов. Григоров заменя на поста Мирослав Милков.

Пред ръководния състав новият директор постави категоричен акцент върху върховенството на правото с думите, че никой не е над държавата и закона, като призова за отговорна и мотивирана работа за защита на обществения ред и повишаване на доверието в институцията.

Професионалната кариера на старши комисар Светослав Григоров в системата на МВР започва през 2002 година. Роден е през 1981 г. в София и е завършил Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. През годините той е преминал през редица изпълнителски и ръководни длъжности в структури на министерството в София, Перник, Кюстендил и Софийска област. Член е на Асоциацията на полицейските началници и е многократно награждаван за професионални постижения.

В Стара Загора полицаите ще бъдат ръководени от старши комисар Димитър Машов. Той беше представен пред състава от заместник-министрите на вътрешните работи Емил Ганчев и Венцислав Катинов.

По думите на новия полицейски началник основна задача на ръководството и състава на ОД на МВР в Стара Загора ще бъдат намаляването на пътния травматизъм, противодействието на корупцията и борбата с разпространението и употребата на наркотични вещества.

Машов е временно преназначен начело на дирекцията. Роден е на 5 януари 1976 г. Завършил е Академията на МВР в Симеоново и Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Професионалният му път в системата на МВР започва през 2001 г. като оперативен работник в Осмо районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Последователно заема различни ръководни длъжности в СДВР и ОД на МВР - София, а в периода от април 2015 г. до февруари 2026 г. е директор на ОД на МВР във Велико Търново.

Още на 27 юли главният секретар на МВР Любомир Николов представи пред ръководния състав на Областната дирекция на МВР в Кюстендил новия директор старши комисар Васил Йоцов.

Досегашният директор - старши комисар Райчо Омерски, се връща на заеманата преди преназначението си позиция в сектор "Криминална полиция" на ОД на МВР. Той пожела успех в работата и благодари на състава за постигнатите резултати в работата през изминалите пет месеца, през които е ръководил дирекцията.

Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 г, заемал е различни изпълнителски и управленски позиции. Последно е бил началник на група "Оперативно-издирвателна дейност" в граничния полицейски участък "Олтоманци" към Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман.

Дир.бг