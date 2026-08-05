Руски въздушни удари причиниха тази нощ смъртта на най-малко 15 души в Киев и Киевска област и предизвикаха пожари в складове, съобщиха от Службата за извънредни ситуации на Украйна.

Москва атакува украинската столица с балистични ракети и дронове. 27 души са ранени.

Репортер на АФП, намиращ се на терен, предаде за десет силни експлозии около полунощ.

Според военната администрация на Киев властите са установили последици от атаката на "повече от седем места" в столицата — в Голосиевски, Деснянски, Оболонски и Святошински район.

"В складове са избухнали пожари, засегната е голяма площ", съобщиха те, добавяйки, че е повредена и "жилищна инфраструктура".

"Двама ранени бяха извадени от развалините на разрушен склад", заяви в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко.

Сред ранените има и шофьор на линейка.

В Киевска област, по-точно в района на Буча, още един човек е загинал при руските удари, съобщи областната военна администрация, а най-малко 21 души са били ранени. Според националните служби за спешна помощ атаката е предизвикала пожари в складове и други логистични обекти.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилват, причинявайки нарастващ брой цивилни жертви.

Киев настоява за повече американски ракети Patriot, за да може да защити въздушното си пространство от руски балистични атаки.

Преди атаката, във вечерното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Той подчерта, че очаква специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да бъдат активни през август.

Дир.бг