20-годишен от Варна е установен да управлява лек автомобил в Шумен след употреба на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Около 15:45 часа на 4 август екип на сектор „Пътна полиция“ спрял за проверка на бул. „Мадара“ в Шумен водач на лек автомобил Ауди А5 с варненска регистрация. Зад волана бил 20-годишен мъж от Варна. Тестван е за шофиране след употреба на наркотични вещества и техни аналози. Отчетена е положителна на кокаин проба.

Водачът не е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за с рок до 24 часа в полицейското управление в Шумен, автомобилът е иззет. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 3 от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ