Десет души са вече задържани след няколкочасовата акция в София срещу производството и разпространението на фентанил, съобщава bTV. Трима от тях са производители, а седем - разпространители. По време на акцията в лабораторията антимафиотите са използвали противогази и специални защитни облекла заради токсичната среда, а при обиските - освен пари в брой - са намерени и криптопортфейли със значителни средства, както и оръжия.
Акцията идва след четиримесечно разследване. Разбитата лаборатория в София се счита за ядрото на производството на наркотика у нас. Оттам той е бил разпространяван към българския пазар, като на ден са произвеждани между 6 и 10 килограма.
"Новото от вчера до днес е, че колегите продължават процесуално-следствените действия на терен. Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари - около 350 хиляди евро. Намерени са и криптопортфейли със значителни средства", коментира пред bTV зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.
Има адреси както в София, така и в други части на страната, посочи той.
"Има задържани в няколко града. Тримата производители бяха арестувани при излизане от нарколабораторията. В тях бяха открити около 6 килограма фентанил", обясни Дарин Костов.
"До този момент фентанилът е най-голямата операция досега срещу производството и разпространението на фентанил у нас. Имало е задържани малки количества в различни части на страната, но досега не беше разкривана лаборатория за производството му", посочи той.
"Имаме информация откъде са доставяни прекурсорите, но това е част от разследването и няма да коментирам подробности. На по-късен етап, вероятно на съвместна пресконференция с прокуратурата, ще бъдат оповестени повече данни", заяви експертът.
"Работеше се не само с противогази, но и със специални защитни облекла, защото средата в лабораторията е изключително токсична и опасна.
Искам да благодаря на екипите на Военномедицинска академия и на Института по криминалистика към МВР, които ни оказаха сериозна помощ. Благодаря също на оперативните работници, разследващите полицаи и прокурорите, които доведоха тази операция до успешен край", обяви Дарин Костов.
"От момента, в който започнахме да ги наблюдаваме, не сме допуснали произведеният наркотик да достигне до пазара. Всички сделки, които сме проследили, са били пресичани в хода на разследването.
Образувани са и други досъдебни производства в различни части на страната, където наркотикът е бил разпространяван. Основната ни цел беше да установим мястото на производство и да прекъснем изцяло този канал", обясни старши комисар Дарин Костов.
"В подобна среда празни пространства никога не остават. За нас обаче най-важното беше да задържим групата, която го произвежда. Работата продължава", заяви той.
Очакват се още арести.
До обяд се очаква на част от задържаните да бъдат повдигнати обвинения.
Дир.бг
КоментариДобави коментар