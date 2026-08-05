Десет души са вече задържани след няколкочасовата акция в София срещу производството и разпространението на фентанил, съобщава bTV. Трима от тях са производители, а седем - разпространители. По време на акцията в лабораторията антимафиотите са използвали противогази и специални защитни облекла заради токсичната среда, а при обиските - освен пари в брой - са намерени и криптопортфейли със значителни средства, както и оръжия.

Акцията идва след четиримесечно разследване. Разбитата лаборатория в София се счита за ядрото на производството на наркотика у нас. Оттам той е бил разпространяван към българския пазар, като на ден са произвеждани между 6 и 10 килограма.

"Новото от вчера до днес е, че колегите продължават процесуално-следствените действия на терен. Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари - около 350 хиляди евро. Намерени са и криптопортфейли със значителни средства", коментира пред bTV зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Има адреси както в София, така и в други части на страната, посочи той.

"Има задържани в няколко града. Тримата производители бяха арестувани при излизане от нарколабораторията. В тях бяха открити около 6 килограма фентанил", обясни Дарин Костов.

"До този момент фентанилът е най-голямата операция досега срещу производството и разпространението на фентанил у нас. Имало е задържани малки количества в различни части на страната, но досега не беше разкривана лаборатория за производството му", посочи той.

"Имаме информация откъде са доставяни прекурсорите, но това е част от разследването и няма да коментирам подробности. На по-късен етап, вероятно на съвместна пресконференция с прокуратурата, ще бъдат оповестени повече данни", заяви експертът.

"Работеше се не само с противогази, но и със специални защитни облекла, защото средата в лабораторията е изключително токсична и опасна.

Искам да благодаря на екипите на Военномедицинска академия и на Института по криминалистика към МВР, които ни оказаха сериозна помощ. Благодаря също на оперативните работници, разследващите полицаи и прокурорите, които доведоха тази операция до успешен край", обяви Дарин Костов.

"От момента, в който започнахме да ги наблюдаваме, не сме допуснали произведеният наркотик да достигне до пазара. Всички сделки, които сме проследили, са били пресичани в хода на разследването.

Образувани са и други досъдебни производства в различни части на страната, където наркотикът е бил разпространяван. Основната ни цел беше да установим мястото на производство и да прекъснем изцяло този канал", обясни старши комисар Дарин Костов.

"В подобна среда празни пространства никога не остават. За нас обаче най-важното беше да задържим групата, която го произвежда. Работата продължава", заяви той.

Очакват се още арести.

До обяд се очаква на част от задържаните да бъдат повдигнати обвинения.

Дир.бг