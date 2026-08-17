Безработицата в Шуменска област остава значително над средната за страната в края на първото полугодие на 2026 г., показват последните данни на Агенцията по заетостта.

През юни регистрираните безработни в областта са 6210 души, а равнището на безработица достига 9,83%. Това е с 4,62 процентни пункта над средното за страната от 5,21%.

Областта е и сред регионите с най-висока безработица в страната. По-високи стойности през юни са отчетени само във Видин – 13,86%, Монтана – 11,68%, Враца – 10,86%, Силистра – 10,29% и Търговище – 9,91%. Шумен е на шесто място по този показател.

В сравнение с май ситуацията в областта леко се влошава. Регистрираните безработни са се увеличили с 36 души, а равнището на безработица е нараснало с 0,06 процентни пункта. За страната увеличението за същия период е с 0,03 пункта.

Към края на юни 760 души в Шуменско са продължително безработни, с регистрация в бюрата по труда повече от година. 336 от регистрираните безработни са младежи до 29 години. Заявените през месеца свободни работни места са 201.

На национално ниво първото шестмесечие приключва с 121 983 новорегистрирани безработни. Броят им е с 5328 по-малък спрямо същия период на 2025 г.

ШУМ.БГ