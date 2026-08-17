Безработицата в Шуменска област остава значително над средната за страната в края на първото полугодие на 2026 г., показват последните данни на Агенцията по заетостта.
През юни регистрираните безработни в областта са 6210 души, а равнището на безработица достига 9,83%. Това е с 4,62 процентни пункта над средното за страната от 5,21%.
Областта е и сред регионите с най-висока безработица в страната. По-високи стойности през юни са отчетени само във Видин – 13,86%, Монтана – 11,68%, Враца – 10,86%, Силистра – 10,29% и Търговище – 9,91%. Шумен е на шесто място по този показател.
В сравнение с май ситуацията в областта леко се влошава. Регистрираните безработни са се увеличили с 36 души, а равнището на безработица е нараснало с 0,06 процентни пункта. За страната увеличението за същия период е с 0,03 пункта.
Към края на юни 760 души в Шуменско са продължително безработни, с регистрация в бюрата по труда повече от година. 336 от регистрираните безработни са младежи до 29 години. Заявените през месеца свободни работни места са 201.
На национално ниво първото шестмесечие приключва с 121 983 новорегистрирани безработни. Броят им е с 5328 по-малък спрямо същия период на 2025 г.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Така е с население от маймуни, които точат данаците на работещите българи.
Останалата част са престъпници и жени на по 30+ години, които живеят с родителите си и чакат да наследят имот. 😂
ШУМ.БГ
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Анонимен
В Шумен има достатъчно работа за всеки, който иска да работи, но свободни места за директори/началници няма. Безработни много, а кафенетата пълни.
работник
Търсят се работници, но масово са неграмотни или ги мързи да работят, иначе пък с големи претенции. За това повечето фирми карат с автобусите от селата и близките градове или дори вече и в Шумен почнаха да внасят работници от Узбекистан, Непал и т.н.
С мързел ще си седят безработни още дълго време.
Анонимен
Положението в Шумен е надлъгване между работник и работодател. Работника лъжее, че работи за смешни пари. Работодателя лъже, че ще му проведе фирмено обучение и ще му вдигне заплатата след 6-тия месец.
Анонимен
работник Прав си,да те допълня,този мързел го плащаме всички ние,цялото работещо общество!
Анонимен
Демек, мързелът в Шуменско е почти двойно по-висок от средния за страната, щото работа има, но няма кой да потърси. Или пък започват работа, след ден-два, седмица решават, че не е тяхното и пак на мама и тати на шията
Анонимен
при капитализма е така
Анонимен
Ами на регистрираните безработни в бюрото по труда не се ли предлага работа? Или е по-лесно да получават някакви пари и да си стоят в къщи? А полицията кога ще се заеме с просещите и най-вече с тези, които ги карат да просят и след това им прибират събраните суми? Млади жени седнали и просят, облечени по-добре от минаващите край тях пенсионери и дори работещи. Да не говорим за фалшивите ТЕЛК.