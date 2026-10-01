Бившият лидер на БСП Корнелия Нинова съобщи, че е завела съдебно дело заради масовото укриване на информация по скандалния договор с турската енергийна компания “Боташ“.
Нинова е предприела правни действия и отправи остри критики към министър-председателя Румен Радев за пълно бездействие и прикриване на факти.
Лидерът на “Непокорна България” описа ситуацията около опитите ѝ да получи достъп до протоколите по споразумението като абсолютна институционална пародия. Тя посочи, че премиерът Радев официално ѝ е отговорил, че не знае какво е съдържанието на документите към договора, въпреки че лично присъства на неговото обявяване, и я е препратил към енергийното министерство.
От своя страна министърът на енергетиката също е декларирала непознаване на текстовете и е насочила случая към “Булгаргаз“, откъдето са отказали информация с мотив, че договорът е строго пазена търговска тайна и турската страна забранява разгласяването му.
“Истината трябва да излезе наяве“, категорична е Нинова и настоява правителството да отговори кой и защо е загробил държавата с плащания от 1 милион лева на ден, срещу които страната не получава нищо, и какви скрити ангажименти са поети спрямо находището “Хан Тервел“, магистрала “Черно море“ и съвместната електропреносна мрежа.
Нинова поиска и обяснения от Радев.
“Крайно време е Радев да излезе от мълчанието и да отговаря. Къде се скри този човек? За всичко мълчи. Стига мишкуване! Хората гласуваха за него лично. Искаме истината“, добави Нинова.
Днес.бг
Коментари
Анонимен
Нинова, нали ти ни го натресе този м...... к.