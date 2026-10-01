Бившият лидер на БСП Корнелия Нинова съобщи, че е завела съдебно дело заради масовото укриване на информация по скандалния договор с турската енергийна компания “Боташ“.

Нинова е предприела правни действия и отправи остри критики към министър-председателя Румен Радев за пълно бездействие и прикриване на факти.

Лидерът на “Непокорна България” описа ситуацията около опитите ѝ да получи достъп до протоколите по споразумението като абсолютна институционална пародия. Тя посочи, че премиерът Радев официално ѝ е отговорил, че не знае какво е съдържанието на документите към договора, въпреки че лично присъства на неговото обявяване, и я е препратил към енергийното министерство.

От своя страна министърът на енергетиката също е декларирала непознаване на текстовете и е насочила случая към “Булгаргаз“, откъдето са отказали информация с мотив, че договорът е строго пазена търговска тайна и турската страна забранява разгласяването му.

“Истината трябва да излезе наяве“, категорична е Нинова и настоява правителството да отговори кой и защо е загробил държавата с плащания от 1 милион лева на ден, срещу които страната не получава нищо, и какви скрити ангажименти са поети спрямо находището “Хан Тервел“, магистрала “Черно море“ и съвместната електропреносна мрежа.

Нинова поиска и обяснения от Радев.

“Крайно време е Радев да излезе от мълчанието и да отговаря. Къде се скри този човек? За всичко мълчи. Стига мишкуване! Хората гласуваха за него лично. Искаме истината“, добави Нинова.

Днес.бг