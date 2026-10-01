Българският футболен съюз сериозно обмисля варианта да заложи на чужденец за поста национален селекционер.
Шефовете в родната централа ще имат тежката задача да търсят човек на поста, след като Александър Димитров хвърли оставка на фона на позорния старт в турнира Лига на нациите.
Само в рамките на три дни България загуби от Люксембург и направи 0:0 с Естония у дома, а минути след втория двубой селекционерът обяви напускането си.
БФС извика селекционерът на юношите Атанас Рибарски за предстоящите два мача срещу Исландия и Люксембург, но това е само временна опция, като от следващата пауза през ноември отборът трябва да има свой нов постоянен селекционер.
Водещото желание на БФС е да се насочи към чужденец, макар привличането на доказано име да много трудна задача по две причини.
Първата е, че към момента българският национален тим едва ли е притегателна дестинация за треньор с доказано име, а освен това този профил специалисти струват и доста пари, които централата едва ли може да отдели.
Няма да е изненада, ако се стигне и до привличането на малко известно име от чужбина, което ще е нещо ново в историята на родния тим в последния над половин век.
Последните три имена, водили България са хора като Рудолф Витлачил, Лотар Матеус и Младен Кръстаич, които дойдоха у нас като достатъчно разпознаваеми имена във футбола.
Все пак БФС има и резервен вариант с роден специалист, като това може и да е младежкият селекционер Тодор Янчев.
Dir.bg
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