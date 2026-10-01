Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление, предаде ТАСС.
Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва въпреки съществуващите разногласия.
„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление“, заяви Песков пред журналисти. „Ние отбелязваме и внимателно фиксираме“ тези прояви, добави говорителят на Кремъл.
БТА
Коментари
Анонимен
Сега ще гракнат,щом го е казал руснака,значи не е така,лошо е и Радев е против които са за още и още за ес логика за мир!
Анонимен
Радев не може да каже нищо никога. Той чете това, което му напишат. В момента Брюксел и натю го ползват за говорител.
15:39,
радев си е "говорител" поради собствената глупост, никой не му нарежда да плещи простотии.