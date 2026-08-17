26-годишен мъж от Шумен е задържан, след като бе хванат да кара дрогиран нередовен автомобил.

На ул. „Северна“ вчера около 01:30 часа екип на сектор „Пътна полиция“ спрял за проверка водач на лек автомобил Ауди, който бил без номера. Зад волана бил 26-годишният шуменец. Оказало се, че автомобилът е с прекратена регистрация.

Водачът е тестван за шофиране след употреба на наркотични вещества. Отчетена е положителна на метамфетамин проба. Нарушителят не е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ