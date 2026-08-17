Два автомобила с модифицирани изпускателни системи са спрени от движение при специализирана полицейска операция в събота вечерта, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Акцията е проведена между 21,00 часа на 15 август и 1,00 часа на 16 август.

За шум били проверени общо три автомобила, като при два от тях било установено превишаване на допустимите нива на шум.

4-часовата операция е насочена към предотвратяване на нерегламентирани автомобилни гонки и нарушения на обществения ред и безопасността на движението. В хода й били проверени 28 коли.

Установени били общо 21 нарушения, за които били наложени 7 глоби с фиш и съставени 14 акта.

Констатирани са и няколко тежки нарушения, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества. Установен бил водач на таксиметров автомобил, управлявал след употреба на алкохол с отчетена концентрация 0,65 промила, който не е дал кръвна проба. В с. Троица бил хванат мъж с електрическа тротинетка, който се оказало, че е с 2,93 промила алкохол в кръвта.

ШУМ.БГ