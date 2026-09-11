Елена Балабанова и Виктория Петрова, които тази година завършиха 12. клас в ПЕГ „Никола Вапцаров“ в Шумен, получиха днес „Национална диплома“ на Министерството на образованието и науката.

Церемонията по връчването на отличията се състоя в Националния археологически музей в София в присъствието на министър-председателя Румен Радев и министъра на образованието и науката Георги Вълчев.

Тази година с „Национална диплома“ са удостоени 158 зрелостници от цялата страна. Отличието се присъжда на ученици с пълен отличен успех 6.00 по всички предмети в дипломата за средно образование и пълен отличен 6.00 на държавните зрелостни изпити, които имат и изяви на национални и международни олимпиади и състезания.

Елена Балабанова и Виктория Петрова са единствените зрелостнички от област Шумен, получили отличието за випуск 2025/2026.

Виктория Петрова е първенец на випуск 2026 в ПЕГ „Никола Вапцаров“. Тя има отлични резултати в състезания по немски език, а за постиженията си в тази област през 2023 и 2024 г. е носител на стипендията на Американска фондация за България.

Елена Балабанова също е с отличен успех и е била активно ангажирана с училищния живот. В 12. клас е председател на Ученическия съвет на ПЕГ „Никола Вапцаров“. Дълги години е част от хор „Бодра песен“, а три години участва в програмата „Leadership Academy GLOW“ като консул.

За учебната 2025/2026 г. „Национална диплома“ на МОН получиха трима зрелостници от шуменски училища - Даниел Койнов, Боян Николов, Юлия Стефанова.

ШУМ.БГ