Никола Цолов ще потегли от пета позиция на новото трасе в Гран при на Испания в Мадрид. Българинът продължава борбата си за титлата във Формула 2, където е лидер в генералното класиране.

Квалификацията на "Мадринг" бе пълен хаос, в който видяхме редица тежки сблъсъци и катастрофи, от които потърпевши бяха Себастиан Монтоя, Куш Майни, Нико Вароне, Джон Бенет и Колтън Хърта.

Най-доброто време на българският пилот на "Кампос Рейсинг" бе 1:44.938 минути, а това му отреди пета позиция на стартовата решетка. Пол позишънът е за Дино Беганович (1:44.331), а между него и Българския лъв застават Алекс Дън, Рафа Камара и Мартиниус Стенсхорн.

В класирането Цолов води с 11 точки пред Рафа Камара.

Утре предстои спринтова надпревара, която е от 15:15 часа българско време, а същинското състезаение е в неделя.

До края на сезона след уикенда в Мадрид предстоят още три състезания - в Баку (Азербайджан), Лусаил (Катар) и Яс (ОАЕ).

Дир.бг