Въпросът за използването на запорираното с европейските санкции руско имущество заради войната в Украйна остава открит, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.
Той уточни, че засега това не е водещ въпрос.
По неговите думи целта в момента е да се установят финансовите нужди на Украйна, а след това да се прецени откъде да бъдат осигурени необходимите средства за тяхното посрещане.
Никога не сме казвали, че използването на руското имущество отпада като възможност, то остава възможно, поясни говорителят.
Водещата задача сега е предоставянето на необходимите средства за Украйна по осигурения заем от 90 милиарда евро. След това ще оценим допълнителните финансови нужди на страната и как да ги покрием, поясни той.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
„Това не подлежи на обсъждане, вратата е затворена“: Белгия няма намерение да се съгласи с използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна, заяви министърът на отбраната на страната Тео Франкен. Франкен също подчерта, че белгийският премиер Барт Де Вевер ще продължи да се противопоставя на използването им за финансиране на Украйна.
Анонимен
Министърът също така призова балтийските страни да не се връщат постоянно към този въпрос и да не оказват натиск върху Белгия.
„Те също трябва да бъдат по-внимателни, като постоянно повдигат този въпрос отново и ни поставят в ъгъла. Не мисля, че това е разумно“, цитира думите на министъра Euractiv.
Анонимен
Простата копейка се разтревожи
Анонимен
Общо взето, мокри сънища на лелка със съмнителни корени в СССР и гинеколожка със съмнителни корени от ВСВ на фона на информацията, която министърът на финансите на Украйна - Марченко коментираше тези дни в интервю.
Анонимен
Как да разбереш, че си гласувал за ПП-ДБ без да казваш, че си глаувал за ПП-ДБ:
"Простата копейка се разтревожи"
У лево, м.л.а.о.у.м.н.и.к.
Анонимен
Пак партенки от някакви анонимни говорители на ЕК. Ако беше истина щеше да се цитира името на този който прави такова изявление.