Въпросът за използването на запорираното с европейските санкции руско имущество заради войната в Украйна остава открит, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.

Той уточни, че засега това не е водещ въпрос.

По неговите думи целта в момента е да се установят финансовите нужди на Украйна, а след това да се прецени откъде да бъдат осигурени необходимите средства за тяхното посрещане.

Никога не сме казвали, че използването на руското имущество отпада като възможност, то остава възможно, поясни говорителят.

Водещата задача сега е предоставянето на необходимите средства за Украйна по осигурения заем от 90 милиарда евро. След това ще оценим допълнителните финансови нужди на страната и как да ги покрием, поясни той.

Дир.бг