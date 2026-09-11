Възможно най-голямата древноримска стенна мозайка, откривана досега, беше представена пред публика за ограничен период от време, съобщи ARTnews. Кметът на Рим Роберто Гуалтиери показа тази седмица в града мозайката, датирана от I век сл. Хр., заедно с фреска, открита по същото време.

Произведенията са идентифицирани за първи път по време на археологически разкопки през 90-те години на XX век в Термалните бани на Траян (още наричани "терми"), разположени на хълма Опий близо до Колизеума. До този момент обаче те никога не са били разкривани напълно.

Термите са създадени по инициатива на римския император Траян през 109 г. сл. Хр. и представляват огромен комплекс за отдих, простиращ се на площ от над 15 акра. В него някога е имало не само басейни и съоръжения за къпане, но и пространства за културни занимания и спорт.

Разположена в подземна галерия под термите, мозайката е висока около 10 метра и широка над 15 метра. В първоначалния си вид тя вероятно е била още по-голяма. Горната ѝ част е била отрязана при изграждането на Термите на Траян, а основата ѝ все още не е напълно разкрита.

В горните части на произведението са изобразени човешки и митологични фигури, разположени между редици колони. Под тях е представено детайлно изображение на пристанищен град. Изследователите все още не са сигурни дали става дума за реален град, съществувал по онова време, или за идеализирано изображение на град.

"И в двата случая", казва в изявление археологът Франческо Пачети, участвал в разкопките, "той е изобразен с изключителна прецизност. Виждат се каменните стени и главният вход с две кули, както и част от храм."

На друго място в помещението археолозите откриват фреска, изобразяваща от птичи поглед друг римски град с театър, храм и жилищни сгради. Смята се, че произведенията са украсявали или домус - частен дом, принадлежал на заможно римско семейство, или Domus Aurea - Златния дом на римския император Нерон, който бил построен по негова заповед, но не и завършен, а в последствие разрушен след смъртта му.

От този месец мозайката и фреската ще бъдат достъпни за посетители, като първоначално ще се допускат малки групи от по 15 души. По време на този пробен период състоянието на крехките произведения ще бъде внимателно наблюдавано, за да се установи дали могат да издържат на по-голям туристически наплив.

Дир.бг